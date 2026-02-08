Le immagini dell’Olympia delle Tofane rimarranno impresse nella testa di chi le ha viste. Il silenzio che regnava ieri, rotto solo dal rumore delle pale dell’elicottero, ha annunciato la fine di una tragedia. Una scena che nessuno avrebbe voluto vedere, con un silenzio pesante che si è abbattuto sulla montagna.

I l silenzio che è calato sull’Olympia delle Tofane, rotto solo dalle pale dell’elicottero in volo, è il finale che nessuno avrebbe voluto scrivere. Lindsey Vonn è caduta nella discesa libera di Milano Cortina 2026, e con lei è scivolato via il sogno di un’impresa che profumava di leggenda. La sciatrice americana, a 41 anni, ha visto sfumare la sua gara della vita dopo appena dodici secondi. Una nuvola di neve, un urlo di dolore che ha gelato il pubblico di Cortina e quegli attimi infiniti in cui gli altoparlanti sono rimasti muti, mentre i soccorsi raggiungevano la Regina a terra. Lindsey Vonn, la campionessa e la star. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le immagini che non avremmo mai voluto vedere

