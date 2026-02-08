L' avviso degli Usa a Kiev e Mosca Vogliamo la pace entro giugno

Washington mira a chiudere la guerra entro giugno. Zelensky ha detto chiaramente che vuole arrivarci, mettendo una data sul tavolo. La guerra, ormai da quattro anni, continua a mietere vittime e a consumare risorse senza sosta.

È a giugno che Washington vorrebbe chiudere la guerra. Lo dice Zelensky senza giri di parole, mettendo una data sul tavolo di un conflitto che da quattro anni macina uomini, bilanci e illusioni. Gli Stati Uniti, spiega il presidente ucraino, puntano a una fine delle ostilità entro l’inizio dell’estate. Ma con una condizione non negoziabile: nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina. Si parla di una zona libera nel Donbass, ma non esistono per ora accordi. Il messaggio politico arriva mentre sul campo qualcosa scricchiola, soprattutto sul versante russo. Kiev registra un rallentamento sensibile dell’offensiva di Mosca dopo il blocco dell'accesso a Starlink. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice di sentire una pressione crescente dagli Stati Uniti per trovare un accordo di pace con la Russia entro giugno.

