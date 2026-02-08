Lavoro | oltre 500mila imprese italiane dipendono da manodopera straniera turismo e agricoltura in prima linea

Oltre 500.000 aziende italiane fanno affidamento sulla manodopera straniera. Il numero cresce ogni anno, soprattutto nel turismo e nell’agricoltura. Le imprese dipendono sempre di più da lavoratori provenienti dall’estero, una realtà che non si può ignorare.

Oltre 500.000 imprese italiane dipendono dalla manodopera straniera, un dato che rivela una crescente e strutturale dipendenza del tessuto produttivo del Paese da risorse lavorative provenienti dall’estero. La nuova piattaforma interattiva lanciata da Unioncamere e Ministero del Lavoro, e cofinanziata dall’Unione Europea, mette in luce una realtà sempre più diffusa: più di un’impresa su tre, precisamente il 34,3% del totale, si avvale di lavoratori non italiani per sostenere la propria attività. Questo significa che, nel panorama economico italiano, quasi 510.000 aziende, distribuite su tutto il territorio nazionale, considerano essenziale l’impiego di personale proveniente da altri Paesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lavoro Impresa

Le imprese a Modena continuano a perdere terreno, con un calo sia delle nuove aperture che degli investimenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lavoro Impresa

Argomenti discussi: Lavoro, 500mila imprese italiane impiegano manodopera straniera: le figure più richieste; Unioncamere-ministero Lavoro, 500mila imprese occupano stranieri (2); L'inclusione passa dalla vendita diretta; Vino: da Regione Lombardia oltre 2milioni e 500 mila euro nel Bresciano.

Lavoro, 500mila imprese italiane impiegano manodopera straniera: le figure più richiesteLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro, 500mila imprese italiane impiegano manodopera straniera: le figure più richieste ... tg24.sky.it

Unioncamere-ministero Lavoro, 500mila imprese occupano stranieriSono 508mila, il 34,4% del totale, le imprese che occupano lavoratori stranieri in Italia. I dipendenti stranieri sono quasi 2 milioni, oltre il 13% del totale. (ANSA) ... ansa.it

VISSO - Il progetto è diventato realtà dopo oltre due anni di lavoro. Si tratta di un archivio digitale che raccoglie testimonianze, storie e fotografie facebook

Una notte magica a San Siro. Dopo oltre sei anni di lavoro e di impegno di tutte le istituzioni coinvolto, le Olimpiadi invernali di @milanocortina26 sono arrivate. A dare il via ai giochi una cerimonia emozionante, elegante e immaginifica, sospesa tra la nostra st x.com