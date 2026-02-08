La cassa integrazione sale alle stelle, e Luigi Conte non le manda a dire. In una nota, l’ex premier chiede a Giorgia Meloni di intervenire subito, prima che la crisi diventi irreversibile. I dati pubblicati oggi sul Sole 24 Ore parlano chiaro: le ore di cassa integrazione straordinaria sono in forte aumento, un segnale che qualcosa non funziona nella gestione economica del governo.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Chiedo io a te, Presidente Meloni: niente da dire sui dati riportati oggi sul Sole 24 Ore? Scoppiano le ore di cassa integrazione straordinaria, campanello di allarme di una crisi che può diventare irreversibile. I lavoratori perdono in media 6mila euro di stipendio netto: Lombardia, Piemonte e Veneto guidano la classifica con milioni di ore senza lavoro per un esercito di cassintegrati". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Noi le nostre proposte le avevamo fatte: abbiamo presentato in Europa un piano di investimenti, un nuovo Recovery per l'industria, abbiamo chiesto di rinegoziare quel folle Riarmo, la firma del Governo Meloni a Bruxelles sui vincoli del Patto di stabilità che strangola l'Italia su tutto tranne che sulle spese militari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro: Conte, 'boom cassa integrazione, Meloni agisca subito'

