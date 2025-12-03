Napoli approvata la Porta Marittima | progetto da 500mila euro e lavori al via nel 2026

Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo della Porta Marittima firmata da Álvaro Siza: costo 500mila euro, lavori al via nei primi mesi del 2026 per completare la passeggiata verso il Molo San Vincenzo. La Giunta Comunale di Napoli ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo della Porta Marittima, uno degli interventi chiave del . 🔗 Leggi su 2anews.it

