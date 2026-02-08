Un ladro ha tentato di svaligiare una casa a Fiume Veneto, ma il suo colpo è durato poco. È entrato con la speranza di agire senza essere visto, ma in pochi attimi le cose sono cambiate. Il ladro si è trovato in fretta con le mani vuote e ha dovuto fuggire, portando via solo il portafoglio. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, che cercano di risalire all’autore del tentato furto.

FIUME VENETO (PORDENONE) - È entrato in casa convinto di poter agire indisturbato, ma il piano è durato pochi istanti. Il sistema fumogeno ha reso quasi impossibile il furto e l’ignoto ladro che si è introdotto nell’abitazione di viale della Repubblica si è ritrovato a scappare con un bottino minimo: un portafogli preso al volo. Un colpo, non proprio da manuale, quello messo a segno da un ignoto malvivente venerdì sera. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire all’identità del responsabile. L’AZIONE Erano circa le 21.30 quando un uomo, con il volto travisato come si vede dalle immagini di sorveglianza, ha forzato una finestra dell’abitazione riuscendo a introdursi all’interno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ladro in casa, il furto va 'in fumo' e fugge col portafoglio

Approfondimenti su Fiume Veneto

La Polizia di Genova ha catturato un uomo di 45 anni accusato di aver messo a segno un furto con spaccata e fuga con il fondo cassa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fiume Veneto

Argomenti discussi: Ladri in casa, per i furti l'ora più a rischio è il pomeriggio: incensurati vanno a caccia di soldi e di elettrodomestici; Trova il ladro in casa e viene massacrato di botte: il malvivente in fuga; Ladri in casa dell'imprenditrice sradicano dal muro la cassaforte, poi salutano i vicini: Ora chiamate pure i carabinieri; Gorlago, sorprende i ladri e spara 4 colpi in aria con il fucile.

Ladri in casa, la proprietaria 91enne: «Stavo recitando il rosario, poi ho sentito i muri tremare. Hanno smontano le inferriate»BREDA DI PIAVE (TREVISO) - Hanno smontato le inferriate che proteggono le finestre, con l’intento di entrare in casa. «Ero in silenzio quando ho sentito tremare i ... ilgazzettino.it

Ladri in casa alla Besurica, nel bottino anche le fedi dei nonni scomparsiSono passati da una porta finestra che affaccia su una terrazza. Dopo aver messo a soqquadro le camera hanno rubato gioielli d'oro. Sul posto la polizia ... ilpiacenza.it

VIDEO – Valsusa, sorpresa in casa: ladro in fuga e intervento dei Carabinieri CONDOVE - Momenti di grande tensione in un condominio di Condove, in Valsusa, dove il rientro del proprietario ha sventato un furto in abitazione scoprendo un ladro. Leggi l'artico facebook

Entra in #casa e trova un #ladro, che gli tira un #pugno in faccia per scappare x.com