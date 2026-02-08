La morte di Benito Albino, figlio del Duce, ha sconvolto la comunità di Limbiate. La sua fine è avvenuta al manicomio di Mombello, una grande villa immersa nel verde, progettata in passato come una casa per pazzi. La notizia circola rapidamente, lasciando molti con il fiato sospeso.

Una struttura grande, ombreggiata da una lussureggiante vegetazione, una villa di delizia, destinata a ospitare un giorno, sotto il nome di “casa per matti” di Mombello, a Limbiate, quello che sarebbe diventato uno dei più grandi manicomi d’Italia. Un ospedale psichiatrico che avrebbe accolto nel suo periodo di massimo sviluppo oltre tremila pazienti, uomini e donne, a un certo punto persino fanciulli. Visitato ogni anno da squadre di psichiatri e specialisti di igiene mentale provenienti da tutta Europa, avrebbe accolto anche reduci di guerra con la mente compromessa dagli orrori del fronte della Prima e poi della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragica morte del figlio del Duce. Così Benito Albino finì al Mombello

