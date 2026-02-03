marco gallo il beato adolescente monsignor delpini apre il processo

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha annunciato l’apertura del processo di beatificazione di Marco Gallo, il ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale mentre andava a scuola. L’evento si terrà il 7 marzo e segna un passo importante per il riconoscimento pubblico della sua vita. Un giovane che, anche se morto troppo presto, ora potrebbe essere riconosciuto come esempio di fede e virtù.

Un beato anche lecchese. Tra un mese, il 7 marzo, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini aprirà il processo di beatificazione di Marco Gallo, un adolescente di 17 anni morto in un incidente stradale mentre stava andando a scuola. "Perché cercate tra i morti colui che è vivo?", aveva scritto la sera prima di morire sul muro della sua camera, accanto al crocifisso. Marco, già servo di Dio, a Lecco abita, studia e riceve i sacramenti. A Lecco Marco arriva nel 2000, all’età di 6 anni quindi, con papà Antonio, mamma Paola Cevasco, la sorella più grande Francesca e la sorellina più piccola Veronica, rispettivamente più grande e più piccola di lui di 3 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

