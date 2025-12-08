Serie B | ore 15 al Martelli Mantova a caccia di punti salvezza con la Reggiana Rebus difesa da sciogliere per mister Possanzini

La sfida che alle 15 chiamerà il Mantova ad ospitare la Reggiana è di particolare importanza non solo per una rivalità molto sentita, ma anche e soprattutto perché mette in palio tre punti preziosi. In effetti la squadra di mister Possanzini vuole cercare di portarsi con entrambi i piedi in zona-salvezza, mentre i granata puntano a ripartire dopo la brusca frenata delle ultime settimane: "Sarà una partita importante – conferma il tecnico biancorosso – per noi, la classifica e i tifosi. Mi aspetto un Mantova propositivo. Nonostante la sconfitta con il Venezia non deve cambiare la fiducia che c’era prima di quella gara e che sento ogni giorno nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

