Serie B | ore 15 al Martelli Mantova a caccia di punti salvezza con la Reggiana Rebus difesa da sciogliere per mister Possanzini
La sfida che alle 15 chiamerà il Mantova ad ospitare la Reggiana è di particolare importanza non solo per una rivalità molto sentita, ma anche e soprattutto perché mette in palio tre punti preziosi. In effetti la squadra di mister Possanzini vuole cercare di portarsi con entrambi i piedi in zona-salvezza, mentre i granata puntano a ripartire dopo la brusca frenata delle ultime settimane: "Sarà una partita importante – conferma il tecnico biancorosso – per noi, la classifica e i tifosi. Mi aspetto un Mantova propositivo. Nonostante la sconfitta con il Venezia non deve cambiare la fiducia che c'era prima di quella gara e che sento ogni giorno nello spogliatoio.
SERIE D | Fulmine a ciel sereno per l'Acr Messina: il ds Martello si dimette: "Basta così". Romano quasi: "Riflessioni in settimana".
Serie B, Monza-Sudtirol: vietato fidarsi degli altoatesini per la capolista - Power fra Monza e Sudtirol valida per la 15^ giornata di serie BKT è il più classico.