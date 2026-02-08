La Salerno che cambia | a Porta del Mare apre IsoSushi

Questa mattina a Salerno, in via Clark, è stato inaugurato IsoSushi, un nuovo ristorante giapponese. Il locale apre tutti i giorni a pranzo e a cena, offrendo un’alternativa diversa ai residenti e ai passanti. La gente già si prepara a provarlo, curiosa di scoprire cosa propone questa nuova apertura.

Apre il 10 febbraio in via Clark, IsoSushi, un nuovo ristorante giapponese operativo a pranzo e a cena tutti i giorni. Il locale, dunque, sorge in una moderna struttura di nuova costruzione sotto le innovative torri del complesso residenziale di Porta di Mare, a due passi da Marina di Arechi.

