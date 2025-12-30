Rabat si trova al centro dell’attenzione internazionale, ospitando le discussioni e le decisioni relative a Marocco 2025, la prossima Coppa d’Africa prevista per gennaio. Tuttavia, il contesto regionale è caratterizzato da tensioni tra governi, come quelli di Marocco e Algeria, piuttosto che da conflitti tra tifosi. Un approfondimento sulle dinamiche politiche che influenzano anche eventi sportivi.

Rabat per il momento è sotto i riflettori dell’intero continente africano. È qui il centro nevralgico dell’intera organizzazione di Marocco 2025, l’edizione della Coppa d’Africa che si concluderà il prossimo 18 gennaio. L’attenzione è stata massima lo scorso 24 dicembre: proprio nella capitale marocchina infatti, ha fatto il suo esordio nella competizione l’Algeria. Non rappresentano certo un mistero le tensioni esistenti tra il governo marocchino e quello algerino. “L’invasione” di tifosi algerini a Rabat ha quindi rappresentato un banco di prova per comprendere che tipo di convivenza ci sarà, nel corso della competizione, tra i padroni di casa e gli ospiti provenienti dal Paese vicino. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Non solo per sport – Marocco e Algeria, quando la rivalità è tra i governi e non tra i tifosi

Leggi anche: La Coppa d’Africa fa riemergere le tensioni tra Algeria e Marocco

Leggi anche: Rivalità sempre accesa tra Nardò e Francavilla, vietata la trasferta per i tifosi brindisini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calcio:Marocco, Algeria e Tunisia qualificate a Coppa Africa - 0 subito all'andata contro il Mozambico e ottenendo, con un successo per 4- ansa.it

Due coppe nel giro di un mese: Marocco, Egitto, Algeria e Tunisia in campo per Coppa araba e Coppa d'Africa a dicembre - occidentale giocano a dicembre sia FIFA Arab Cup che Coppa d'Africa: come funziona per i convocati e i giocatori della Serie A. msn.com

Due turisti che guidavano delle moto d’acqua al confine tra Marocco e Algeria sono stati uccisi dalla guardia costiera algerina - Martedì la guarda costiera algerina ha ucciso due turisti in vacanza in Marocco che avevano superato per sbaglio con delle moto d’acqua il confine marittimo fra i due paesi. ilpost.it

Buon Natale da Marocco Sport! Che sia un Natale fatto di movimento, energia e momenti da vivere all’aria aperta. Grazie per aver scelto di condividere con noi la vostra passione. Buone feste #MaroccoSport #BuonNatale #AuguriDiNatale #Ch - facebook.com facebook

Dove vedere Marocco-Comore, Coppa d'Africa in tv Dazn, Sky o Sportitalia, orario x.com