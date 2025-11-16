La Pianese scende a Pontedera per l’impresa Birindelli | Gara difficile ma noi siamo pronti

La partita di oggi sul campo del Pontedera (alle 17,30) sarà, per la Pianese, un altro bel banco di prova. Una gara che le zebrette non vogliono sbagliare per dare continuità al proprio cammino, dopo il prezioso successo casalingo con il Rimini che ha portato fiducia ed entusiasmo. "Incontriamo un’avversaria che conosce bene la categoria, che negli ultimi anni è sempre entrata nei play off – dice mister Birindelli (nella foto) –. Il Pontedera è una squadra solida, compatta, esperta, che ha giocatori di qualità e giovani bravi. A guidarla, un allenatore (Leonardo Menichini ndr) che ha tanti anni di carriera alle spalle e che sta facendo bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

