L'Arezzo vince 2-0 contro la Pianese e si prende i tre punti. La partita si decide con due rigori, uno per parte, che alla fine pesano sul risultato. La Pianese ci prova, ma l’Arezzo si dimostra più cinico e conquista la vittoria in trasferta.

Arezzo, 8 febbraio 2026 – Due rigori, uno per tempo, condannano una buona Pianese che perde contro la capolista Arezzo. Il primo affondo della partita è bianconero (3’): Sodero vince un contrasto e lancia in profondità Fabrizi che entra in area ma poi non trova il varco giusto per concludere. Al 9’ Ionita tenta il tiro da centro area ma Gorelli è ben appostato sulla linea e respinge. Al 23’ l’Arezzo spinge e Pattarello trova un traversone insidioso che impatta addosso a Gorelli. L’arbitro indica il dischetto e dopo una revisione all’FVS conferma la decisione: Pattarello spiazza Filippis per l’1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pianese ci prova ma l’Arezzo è più cinico: 2-0 amaranto sui bianconeri

Approfondimenti su Pianese Arezzo

La Juventus Next Gen affronta la Pianese nella 18ª giornata di Serie C 202526.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pianese Arezzo

Argomenti discussi: Assenze pesanti e spirito battagliero. La Pianese al Comunale per un esame playoff; Serie C, la Vis Pesaro torna a sorridere: Pianese ribaltata; La Pianese fa la partita ma la Vis Pesaro la vince; Serie C mercato. Un attaccante dal Pontedera per la Pianese.

La Pianese ci prova ma non sfonda. E’ il quinto risultato utile consecutivoPIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti (24’ st Martey); Amey (24’ st Sussi), Simeoni (12’ st Fabrizi), Proietto, Chesti; Sodero (24’ st Peli ... lanazione.it

La Pianese sogna l’impresa ad Arezzo. Birindelli: Ci siamo preparati beneLa Pianese vuole riprendere la marcia dopo lo stop contro la Vis Pesaro, ma per farlo dovrà fare i conti ... lanazione.it

La soddisfazione del calciatore giallorosso dopo la bella prova con la Pianese #Benevento facebook