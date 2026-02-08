La mia vita da schiavo Lavoravo 14 ore al giorno e anche la domenica Pagato 3 euro l’ora

A Prato, un ex dipendente racconta la sua esperienza: lavorava 14 ore al giorno, anche la domenica, e riceveva solo 3 euro all’ora. Nei magazzini, tra venti e trenta persone, si lavora in silenzio, concentrati sui vestiti. Gli occhi sono fissi sui dettagli di ogni capo, come se fosse l’unico modo per portare a casa un salario da fame. La scena si ripete tra le pareti fredde e asettiche di un’industria tessile.

Prato, 8 febbraio 2026 – Magazzini asettici con venti, trenta persone a testa bassa sui vestiti. Occhi intenti a non tralasciare neppure il minimo particolare di quel capo, ogni bottone, cerniera, cucitura. Tutto questo per 12, 13, 14 ore di fila senza mai poter staccare un attimo. Non esistono ferie, non esistono festività, giorni liberi o malattie: lo stipendio dipende da quanti capi si è riusciti a confezionare a fine mese. Una corsa contro il tempo che scorre rapido sotto l’ago della macchina da cucire e non lascia spazio per altro. Era la vita, fino a poco tempo fa, di Tariq Tazeem, ed è tuttora la vita di migliaia di lavoratori impiegati in alcune aziende del pronto moda, lato oscuro del fast fashion. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mia vita da schiavo. “Lavoravo 14 ore al giorno e anche la domenica. Pagato 3 euro l’ora” Approfondimenti su Prato Lavoro Agro aversano, braccianti costretti a lavorare 14 ore al giorno per 2 euro l’ora : arrestati imprenditore e moglie Due imprenditori agricoli dell’area aversana sono stati arrestati per aver sfruttato braccianti stranieri, costretti a lavorare 14 ore al giorno per soli 2 euro l’ora. Roberta Bruzzone a Ore 14 Sera: ‘Campagna d’odio va avanti da mesi, temo per la mia vita’ Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Prato Lavoro Argomenti discussi: Mauro Galligani: La mia vita da fotoreporter; Verissimo: Carlo Conti: La mia vita da babbo Video; Progetto di Asl e Coeso per le scuole ’La mia vita da zucchina’ per combattere il bullismo; La mia vita da zucchina, un film per dire no al bullismo. Al via ciclo di proiezioni. «Da Armani a Lagerfeld la mia vita tra le camicie»«L’Uomo Vogue era il lasciapassare. Giorgio Armani e Sergio Galeotti videro il servizio: iniziò la collaborazione con Bagutta e con Cit che dura tuttora. Anni di lavoro a ritmo forsennato, di grande ... ecodibergamo.it La mia vita nelle miniere in Australia. Non è un paradiso, ma in Italia non vedo futuroAmbra Luparello racconta la sua nuova vita in Australia: Non è un paradiso, ma offre più opportunità dell'Italia ... ilfattoquotidiano.it Poste Italiane. . Un portalettere che racconta il lavoro quotidiano e scene di vita d’ufficio attraverso le vignette. È la storia di Raffaele, 46 anni, in servizio presso il Centro di Recapito di Aprilia, che oggi presenta al TG Poste una piccola storia a fumetti sul recapi facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.