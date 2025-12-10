Agro aversano braccianti costretti a lavorare 14 ore al giorno per 2 euro l’ora | arrestati imprenditore e moglie
Due imprenditori agricoli dell’area aversana sono stati arrestati per aver sfruttato braccianti stranieri, costretti a lavorare 14 ore al giorno per soli 2 euro l’ora. L’indagine ha svelato un sistema di sfruttamento nei campi tra Napoli e Caserta, evidenziando le condizioni drammatiche dei lavoratori coinvolti.
Un imprenditore agricolo dell'area aversana e sua moglie sono stati arrestati questa mattina con l'accusa di aver gestito un vasto sistema di sfruttamento di lavoratori stranieri nei campi tra Napoli e Caserta. L'operazione, condotta dai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Lavoro con il supporto del Gruppo CC di Aversa, ha
