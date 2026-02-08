La maledizione di Fischnaller | due volte campione del mondo ma zero medaglie in 7 Olimpiadi

Dopo aver conquistato due titoli mondiali, Fischnaller si presenta a sette Olimpiadi senza mai salire sul podio. L’atleta si confessa amareggiato: “Mi dispiace tanto, l’Olimpiade è una bestia più forte di me, proprio non ce l’ho. Mi mancano le parole”. La sua storia sembra segnata da una maledizione che non si spezza, nonostante il talento e le vittorie nel circuito iridato.

“Mi dispiace tanto, l’Olimpiade è una bestia più forte di me, proprio non ce l’ho. Mi mancano le parole”. Rabbia, delusione, quasi sconsolato. Così Roland Fischnaller, snowboarder italiano eliminato ai quarti di finale dello snowboard parallelo a causa di un errore contro il sud coreano Kim Sangkyum. Per Fischnaller le Olimpiadi sono una maledizione: 7 partecipazioni, zero medaglie. Un’anomalia per chi nella sua carriera ha vinto sette medaglie ai Mondiali (due ori), la Coppa del Mondo generale di parallelo nel 2020, la Coppa del Mondo di slalom parallelo nel 2013, nel 2016 e nel 2018 e la Coppa del Mondo di slalom gigante parallelo nel 2020, nel 2021 e nel 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

