La macchina del tempo dei monfettini

Questa mattina a Monferrato si parla ancora una volta di una tradizione che resiste. I monfettini, insieme a manfrigoli e malfattini, restano i protagonisti di una ricetta semplice e genuina. Sono i simboli di un modo di cucinare che si tramanda da generazioni, fatto di pochi ingredienti e tanta passione. La gente del posto li prepara con cura, mantenendo vivo un pezzo di storia culinaria della zona.

Elogio dei monfettini: insieme a manfrigoli e malfattini, declinazione base d'ogni buona sfoglia per minestre sincere. Cibi della memoria o cibi che ricordano? Questo è il saporoso problema, per dirla al modo dell'antropologo (in cucina) Marino Niola. Non è domanda oziosa, tutt'altro. Ovvero: la cucina soltanto come tipicità, fabbrica della nostalgia? Oppure, e piuttosto, una faccenda di intermittenze del cuore, di emozioni del gusto che ci riportano alla nostra 'meglio età'? Buona e intrigante, soprattutto, la seconda domanda. Ognuno di noi ha sapori prediletti che lo riportano alla sua 'meglio età': il sapore del ricordo che ci sorprende all'improvviso.

