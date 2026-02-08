Recupero in extremis ma c’è un dubbio per Spalletti | la Juve anti-Lazio

A poche ore dalla partita, la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio con buone notizie per Spalletti. Il tecnico toscano può contare su alcuni recuperi importanti, ma resta un dubbio su chi schierare in attacco. La sfida si gioca questa sera all’Allianz Stadium, e i tifosi sono pronti a sostenere la squadra in una serata che si preannuncia intensa.

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti a poche ore dalla sfida di questa sera all'Allianz Stadium contro la Lazio. L'allenatore della Juventus recupera infatti sia Kelly che Conceicao, non al meglio della condizione nell'allenamento di sabato. Questa mattina sia il difensore che il portoghese si sono allenati insieme al resto del gruppo nell'ultima sgambata alla Continassa e sono a disposizione per il posticipo al cospetti dei biancocelesti dell'ex Sarri. Kelly e Conceicao sono stati inseriti nella lista dei convocati di Spalletti, che scioglierà solo dopo la riunione tecnica del pomeriggio gli ultimi dubbi di formazione.

