Guerra legale per la figlia Scopre di aver perso l’affido con un messaggio della ex

La notizia l'ha appresa dalla sua ex compagna, tramite un messaggio via Whatsapp: "Ho ottenuto dal giudice l'affidamento esclusivo di nostra figlia". Lui è cascato dalle nuvole: non sapeva che lei avesse fatto ricorso al tribunale per l'affido della bambino e non si è presentato in tribunale. Colpa (anche) della raccomandata, mai ritirata dall'uomo, un 46enne imprenditore riminese: nella lettera c'erano la comunicazione del procedimento e la data dell'udienza, svoltasi il 13 novembre. "Un'udienza a cui non è andato soltanto perché non sapeva nulla. L'ex compagna non gli aveva mai parlato del ricorso.

