La Costituzione come regalo per i neo maggiorenni di Roccasecca

Questa sera a Roccasecca si è tenuta una cerimonia speciale per i giovani nati nel 2006. Il Comune ha deciso di consegnare loro un regalo simbolico, la Costituzione, per celebrare il traguardo della maggiore età. Sono arrivati in molti, tra ragazzi e famiglie, per ascoltare i discorsi e ricevere il loro dono. L’iniziativa mira a far capire ai giovani l’importanza delle regole e dei diritti che ora potranno esercitare pienamente. La piazza si è riempita di emozioni e sorrisi, con un semplice gesto

Il Comune di Roccasecca ha voluto festeggiare le ragazze e i ragazzi che nel corso del 2026 hanno già compiuto o devono ancora compiere i diciotto anni, dunque l'ingresso nella maggiore età.La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune e a ricevere gli ospiti accompagnati dai loro.

