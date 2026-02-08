La Costituzione come regalo per i neo maggiorenni di Roccasecca

Il Comune di Roccasecca ha deciso di festeggiare i ragazzi e le ragazze che nel 2026 compiranno o hanno già compiuto 18 anni. La cerimonia si è svolta per consegnare loro un regalo simbolico, una copia della Costituzione, come segno di benvenuto nella maggiore età. La festa ha coinvolto i giovani e le loro famiglie, creando un momento di condivisione e consapevolezza.

Il Comune di Roccasecca ha voluto festeggiare le ragazze e i ragazzi che nel corso del 2026 hanno già compiuto o devono ancora compiere i diciotto anni, dunque l’ingresso nella maggiore età.La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune e a ricevere gli ospiti accompagnati dai loro.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Costituzione Regalo Vicchio, ai neo maggiorenni gli auguri del sindaco e la ‘Vicch18 card’ Il sindaco di Vicchio, Francesco Tagliaferri, ha scritto ai neo maggiorenni del paese per fargli i suoi auguri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Costituzione Regalo Argomenti discussi: La Costituzione come regalo per i neo maggiorenni di Roccasecca; Caso Askatasuna, parla Maurizio Acerbo: Gli scontri di Torino sono un regalo alla Meloni e alle sue leggi repressive. La Costituzione in regalo ai giovaniLa sindaca ai neo 18enni Non è un monumento, ma uno strumento. La sindaca di Lizzano in Belvedere, Barbara Franchi, ha consegnato la Costituzione italiana a 31 giovani del territorio. La cerimonia ... ilrestodelcarlino.it Una copia della Costituzione per i neo maggiorenni di FalconaraUna copia della Costituzione come regalo per i neo maggiorenni. È l'iniziativa di Stefania Signorini, sindaca di Falconara (Ancona), che per celebrare la ricorrenza del 2 giugno, festa della ... ansa.it Regalo letto formato francese 140x200 al primo che viene a prenderlo causa libero spazio Il letto si trova a Senigallia già smontato quasi per intero facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.