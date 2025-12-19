Kostic il Milan prepara la prima offerta Ecco il piano di Tare per Vlahovic
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero presto accelerare per chiudere il colpo in attacco Kostic. Occhio anche a Vlahovic. Le ultime novità da Calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Convocati Serbia, la prima lista del neo ct Paunovic: ecco la decisione ufficiale sui bianconeri Kostic e Vlahovic
Leggi anche: Mercato Milan, arrivano conferme su quel giocatore per gennaio: Allegri ha già dato il suo ok per il suo arrivo. Ecco il piano di Tare
Kostic Milan, contatti febbrili, il Genietto del Partizan è un obiettivo concreto. Le cifre dell'operazione; Milan in trattativa col Partizan Belgrado per l’erede di Vlahovic.
Il Milan prova l'affondo con il Partizan per Kostic: i dettagli - Il Milan sta tentando l'affondo per Andrej Kostic, e ne parla questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta ... milannews.it
Milan scatenato, altro colpo per l’attacco: affare A SORPRESA! - Ultim'ora in casa Milan: l'edizione online de La Gazzetta dello Sport svela un nuovo possibile colpo dei rossoneri. spaziomilan.it
Milan in trattativa col Partizan Belgrado per l’erede di Vlahovic - I rossoneri stanno portando avanti una trattativa con i serbi del Partizan Belgrado per quello che viene definito il nuovo Vlahovic ... milanlive.it
Il Milan secondo quanto riportato da Matteo Moretto per il prossimo mercato ha un obiettivo: Andrej Kostic Ancora nessuna offerta ufficiale per l’attaccante del Partizan, ma si parla di 4-5 milioni più bonus legati alle prestazioni Contatti in corso per il gioca - facebook.com facebook
Milan al lavoro per Andrej Kostic: costi, prospettive e quell’intreccio con Vlahovic x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.