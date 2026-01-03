Bernabè Juve il rinnovo non taglia la strada ai bianconeri | l’interesse della Vecchia Signora è ancora forte Le ultime

Il rinnovo di Bernabè Juve conferma l’interesse continuo della Juventus nei suoi confronti. Nonostante le voci di mercato, la società mantiene una posizione aperta, dimostrando attenzione e volontà di proseguire il rapporto contrattuale. La situazione rimane sotto osservazione, senza creare ostacoli alla possibilità di ulteriori sviluppi futuri. La Juventus continua a seguire con attenzione le dinamiche legate al giocatore, mantenendo il dialogo aperto e senza pressioni eccessive.

Bernabè Juve, il rinnovo non alza il muro davanti alla suggestione di mercato bianconera. C'è ancora la possibilità di vederlo in bianconero. Il calciomercato invernale regala subito un colpo di scena che rischia di stravolgere i piani strategici della Juventus per il centrocampo. Al centro delle attenzioni c'è Adrian Bernabé, il talentuoso regista del Parma che, con le sue prestazioni scintillanti e una visione di gioco fuori dal comune, ha attirato l'interesse concreto delle big italiane. Tuttavia, le ultime notizie provenienti dall'Emilia suonano come una doccia fredda per le ambizioni della Continassa.

Juventus, rinnovo Yildiz: per Bargiggia ci sono 3,5 milioni di distanza - Dopo la doppietta al Cagliari, e con l’assenza per lungo tempo di Vlahovic, la Juventus si appoggia più che mai a Kenan Yildiz. calciomercato.it

Juventus, ribaltone sul rinnovo di contratto: Comolli cambia strategia - Il mercato della Juventus sta attraversando una fase molto delicata, quella dei rinnovi di contratto: da Yildiz a McKennie, ora Damien Comolli cambia strategia e prova ad accontentare Spalletti Ogni ... calciomercato.it

Juventus, Spalletti avrebbe chiesto il rinnovo di McKennie - Dopo un periodo di incertezza, l’americano ha saputo ancora una volta ribaltare le gerarchie e conquistare la ... it.blastingnews.com

