Kia EV3 | tanta autonomia e una concretezza che convince anche nell’uso quotidiano

La nuova Kia EV3 si presenta come un’auto compatta con tanta autonomia, pensata per l’uso di tutti i giorni. La casa coreana ha deciso di ampliare la propria gamma elettrica, introducendo un modello più piccolo ma ricco di soluzioni già viste sui modelli più grandi. La EV3 si propone come una scelta concreta per chi cerca un’auto elettrica affidabile e facile da usare, senza rinunciare alle prestazioni.

Con la EV3, Kia amplia verso il basso la propria gamma elettrica, portando su un formato compatto molte delle soluzioni viste sui modelli più grandi della famiglia EV. Il risultato è una crossover elettrica dal design fortemente riconoscibile, lunga poco più di 4,30 metri ma sorprendentemente spaziosa, pensata per un utilizzo familiare e quotidiano senza ansia da ricarica. Il cuore del progetto è la grande batteria da 81,4 kWh, abbinata a un’ efficienza elevata che permette di sfruttarne davvero tutta la capacità, rendendo la EV3 una delle elettriche più interessanti del segmento per autonomia reale e qualità complessiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Kia EV3 GT-Line: fa tanta strada e ti ridà l'energia

