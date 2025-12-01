Kia Stonic 2026 la prova de Il Fattoit – Design aggiornato e mild hybrid che convince – FOTO
‹ › 1 7 kia stonic my26. ‹ › 2 7 kia stonic my26. ‹ › 3 7 kia stonic my26. ‹ › 4 7 kia stonic my26. ‹ › 5 7 kia stonic my26. ‹ › 6 7 kia stonic my26. ‹ › 7 7 kia stonic my26. La nuova Kia Stonic 2026 si presenta con una veste tutta diversa, con più tecnologia a bordo e una dotazione di sicurezza che fino a poco tempo fa era riservata a modelli di categoria superiore. Abbiamo passato una giornata al volante della versione mild hybrid da 115 cavalli per capire quanto sia cambiata davvero rispetto al passato e se abbia le carte in regola per restare uno dei B-SUV che destano più curiosità sul mercato italiano in questo periodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
