Karate ecco gli atleti regionali che andranno alle finali nazionali

Questa mattina al Palamicheletto di Sacile si sono svolte le qualificazioni regionali di karate. Gli atleti provenienti dalla regione si sono sfidati per conquistare un posto alle finali nazionali del 2026. La competizione è stata organizzata dal karate club locale, guidato dal maestro Alessandro Pagos.

Il Palamicheletto di Sacile, con l'organizzazione del karate club locale, diretto dal maestro Alessandro Pagos, ha ospitato le qualificazioni regionali valide per l'accesso ai Campionati italiani assoluti 2026. La date delle finali nazionali deve essere ancora decisa dalla federazione.

