Karate ecco gli atleti regionali che andranno alle finali nazionali

Da triesteprima.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al Palamicheletto di Sacile si sono svolte le qualificazioni regionali di karate. Gli atleti provenienti dalla regione si sono sfidati per conquistare un posto alle finali nazionali del 2026. La competizione è stata organizzata dal karate club locale, guidato dal maestro Alessandro Pagos.

