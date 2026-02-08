Juventus | Vlahovic verso l’addio?

La Juventus potrebbe perdere Dusan Vlahovic. Con il rientro in gruppo ormai vicino, tra l’inizio e la metà di marzo 2026, il bomber serbo si prepara a lasciare Torino. La situazione sembra ormai definita: Vlahovic sta per chiudere un periodo difficile alla Juventus e potrebbe partire a breve.

Con il rientro in gruppo ormai imminente – previsto tra l'inizio e la metà di marzo 2026 – Dusan Vlahovic si appresta a chiudere un capitolo complicato alla Juventus. Il centravanti serbo, operato con successo a dicembre 2025 per una lesione di alto grado all'adduttore sinistro rimediata contro il Cagliari,

