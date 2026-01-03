Vlahovi? e la Juventus verso l’addio | sarà parametro zero

Dušan Vlahovic sembra ormai vicino a lasciare la Juventus al termine della stagione, con l’accordo di addio a parametro zero sempre più probabile. La trattativa ormai è definita, e il futuro del giocatore si prospetta lontano dai bianconeri. La situazione evidenzia come si siano ormai esauriti i margini di manovra e le possibilità di un rinnovo o di altre soluzioni contrattuali.

