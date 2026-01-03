Vlahovi? e la Juventus verso l’addio | sarà parametro zero
Dušan Vlahovic sembra ormai vicino a lasciare la Juventus al termine della stagione, con l’accordo di addio a parametro zero sempre più probabile. La trattativa ormai è definita, e il futuro del giocatore si prospetta lontano dai bianconeri. La situazione evidenzia come si siano ormai esauriti i margini di manovra e le possibilità di un rinnovo o di altre soluzioni contrattuali.
Alla Juventus il tempo delle ipotesi sta finendo. La stagione di Dušan Vlahovi? continua a scorrere, ma il finale sembra già scritto: l’addio arriverà a parametro zero, senza colpi di scena all’orizzonte. Una separazione silenziosa, maturata più per inerzia che per rottura improvvisa. Vlahovi?-Juve, un epilogo annunciato. L’infortunio all’adduttore della coscia sinistra – lesione di alto grado, seguita da intervento chirurgico – ha congelato tutto. Il rientro è previsto non prima di marzo inoltrato, forse aprile, giusto in tempo per il finale di stagione. Juventus e Dušan Vlahovi? proveranno a sfruttare quelle ultime settimane insieme, poi le strade si divideranno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Vlahovic verso l’addio alla Juventus | se lo contendono tre club E il Milan ha già fatto una mossa furba; McKennie verso l’addio | rinnovo in stallo e sirene MLS.
Da Vlahovic a McKennie: i giocatori della Juventus in scadenza di contratto nel 2026 - facebook.com facebook
ULTIM'ORA JUVENTUS Vlahovic, riuscito l'intervento all'adduttore L'attaccante resterà fuori circa 14 settimane #SkySport #Juventus #Vlahovic #SerieA x.com
