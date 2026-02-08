Juventus Next Gen Brambilla non ha dubbi | Abbiamo avuto un bell’approccio | chiusa al momento giusto

Dopo la vittoria convincente contro la Torres, mister Brambilla si dice soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi. «Abbiamo avuto un buon approccio e siamo stati bravi a chiudere la partita al momento giusto», spiega l’allenatore, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione. La squadra sembra aver trovato la strada giusta, pronti a continuare su questa linea.

Juventus Next Gen, queste le parole di mister Brambilla dopo la grande vittoria sul campo della Torres. Ecco cos’ha detto ai canali ufficiali del club bianconero. Massimo Brambilla ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match tra Torres e Juventus Next Gen. Ecco cos’ha detto a margine del match «Abbiamo avuto un approccio alla partita veramente buono rispetto ad altre gare. È quello che avevamo chiesto alla squadra: venire qui e giocarsela, cercando di pressare alto, di andare forte. Anche undici contro undici penso che abbiamo avuto un grande impatto sulla partita, potevamo andare in vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

