Nel primo pomeriggio l’Allianz Stadium si riempie di tifosi pronti a spingere le squadre in campo. La Juventus di Sarri affronta la Lazio di Spalletti in una partita che potrebbe pesare molto sulla classifica di questa 24ª giornata di Serie A. Entrambe le formazioni hanno scelto le loro scelte ufficiali, con i tecnici che puntano a vincere per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi stagionali. La tensione è palpabile, e lo stadio si prepara a vivere un match deciso e aperto.

Nel contesto della 24ª giornata di serie a 202526, l’Allianz Stadium è teatro di una sfida decisiva tra Juventus e Lazio. Spalletti guida la squadra torinese in un posticipo che mira a consolidare la posizione di vertice, mentre Sarri conduce i biancocelesti con l’obiettivo di spingere sull’elasticità delle ambizioni europee. L’incontro riprende le energie da una parte di stagione caratterizzata da ritmo e intensità, mettendo in palio punti utili per la classifica. La Juventus si allinea con un modulo 4-2-3-1, proponendo una linea difensiva stabile e mezzali di sostegno al reparto offensivo. Di Gregorio è impiegato tra i pali, protetto da una coppia centrale formata da Bremer e Koopmeiners, con Cabal a completare il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali e le scelte di Sarri e Spalletti

Approfondimenti su Juventus Lazio

Questa sera all’Allianz Stadium si gioca uno dei match più attesi della 24^ giornata di Serie A.

Questa mattina le due squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali per la partita di Serie A alla 23ª giornata.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Juventus–Lazio, le formazioni ufficiali; Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Lazio: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Juventus-Lazio: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Conceiçao, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Nuno Tavares e RatkovJuventus-Lazio è la gara che, all'Allianz Stadium, chiude la domenica di Serie A in posticipo: le scelte di formazione di Luciano Spalletti e dell'ex Maurizio Sarri. goal.com

Juventus-Lazio: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica Serie ALa Juventus, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con l'Atalanta, si prepara ad una gara tutt'altro che scontata in campionato. I bianconeri infatti, in questa 24a giornata di ... ilmessaggero.it

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com

Le probabili scelte di Spalletti per Juventus Lazio Vi convince come schieramento Tutti i ballottaggi nel primo commento facebook