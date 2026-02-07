Juventus-Lazio | Spalletti cerca il riscatto

Domenica sera all’Allianz Stadium si gioca uno dei match più attesi della 24ª giornata di Serie A. La Juventus cerca di riscattarsi dopo le ultime partite, mentre la Lazio vuole continuare la sua rincorsa in classifica. Il calcio italiano si prepara a vivere 90 minuti intensi, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto. La serata promette emozioni e tanti spunti di cronaca.

Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium ospita uno dei big match della 24ª giornata di Serie A: Juventus contro Lazio. Si tratta di uno scontro diretto tra due allenatori toscani, Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, con un bilancio storico che vede Spalletti in vantaggio (5 vittorie, 2

La Juventus si prepara alla sfida di Monaco con l’obiettivo di vincere e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

Spalletti, diretta conferenza Juve-Lazio con Yildiz e Comolli: annuncio rinnovo e le dichiarazioniPer la Juventus è una vigilia speciale. Non solo l'analisi sul match contro la Lazio, che arriva dopo l'elminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta, ma anche il momento di condivisione del rinnovo u ... tuttosport.com

Juventus-Lazio, emergenza Conceiçao: Spalletti studia le alternativeJuventus-Lazio, emergenza Conceiçao: Spalletti studia le alternative Non c’è tempo per voltarsi indietro. L’eliminazione in Coppa Italia è ancora fresca, ma ... tuttojuve.com

Sovraccarico all'adduttore per Conceicao: il portoghese è a rischio per Juventus-Lazio x.com