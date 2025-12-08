Spalletti fa un favore al Napoli e gioca senza centravanti Corsera

Ilnapolista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive di Napoli-Juventus 2-1 e scrive che Spalletti ha fatto un favore al Napoli schierando i bianconeri senza centravanti. Ecco uno stralcio: La sorpresa di Napoli-Juventus è un’altra, ed è tutto sommato una gentile concessione che l’allenatore bianconero fa alla sua ex amata. Ha disegnato una gara diversa, senza centravanti e con Conceicao che galleggia attorno a Yildiz. Il Napoli ne ha uno che non segnava da due mesi ed entra in campo col piede caldissimo. Hojlund si porta a quota sei gol, la sua è una doppietta da mettere in cornice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

spalletti fa un favore al napoli e gioca senza centravanti corsera

© Ilnapolista.it - Spalletti fa un favore al Napoli e gioca senza centravanti (Corsera)

Approfondisci con queste news

Juve Torino, ecco la mossa di Spalletti: proverà a spostare così gli equilibri a favore dei bianconeri. L’arma in più per scardinare la difesa granata

spalletti fa favore napoliSpalletti fa un favore al Napoli e gioca senza centravanti (Corsera) - La Juve di Spalletti è svampita: centrocampo a cinque ma le maglie sono larghissime, tra le linee corridoi inaspettati e anche inesplorati ... Come scrive ilnapolista.it

spalletti fa favore napoliNapoli-Juventus, come ha reagito il Maradona al ritorno di Spalletti - Juventus è anche il ritorno al Maradona di Luciano Spalletti, dove ha vinto lo Scudetto con gli azzurri appena due anni fa ... Segnala calciomercato.it

spalletti fa favore napoliLe bordate in conferenza di Spalletti a Napoli: "Grazie a me fatti i soldi. E statte buono". E sui giochini... - Le parole dell'allenatore bianconero a commento della partita del Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Fa Favore Napoli