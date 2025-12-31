Maignan Juve il Milan corre ai ripari per trattenere il portiere francese | anche l’Inter alla finestra per capirne di più

Il Milan si prepara a rinnovare il contratto di Maignan, cercando di assicurarsi la permanenza del portiere francese. Nel frattempo, anche l’Inter si mostra interessata alla situazione, monitorando attentamente lo sviluppo della trattativa. La questione riguarda l’eventuale prolungamento e la valorizzazione del giocatore, elemento chiave per le future strategie delle due squadre italiane.

Maignan Juve, il Milan di Allegri pronto a blindare il portiere francese: ecco cosa sta succedendo. Le ultime. Il futuro della porta rossonera è al centro delle strategie di mercato del club meneghino, con la dirigenza che ha fissato una priorità assoluta: il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere della nazionale francese, classe 1995, rappresenta una colonna portante del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, ma la situazione contrattuale impone una risoluzione rapida. Con il vincolo in scadenza a fine stagione, il rischio di perdere uno dei migliori interpreti del ruolo a parametro zero è concreto, uno scenario che il Milan vuole evitare a ogni costo per non indebolire la rosa e il bilancio.

Juventus ed Inter vigilano a distanza gli sviluppi della situazione Maignan - Nelle prossime settimane le parti si incontreranno per discutere del rinnovo del francese, che a differenza di qualche ... milannews.it

Affare a costo zero. Il CorSera: "Il Milan con la grana Maignan: Inter e Juve pronte ad approfittarne" - Il calciomercato invernale è comunemente noto come quello delle opportunità, anche perché nel corso di questo si possono mettere a segno i primi colpi a parametro zero in ... milannews.it

Il Milan pressa per il rinnovo di Maignan: è ancora una possibilità per la Juve - facebook.com facebook

