Juve Verona Primavera 3-1 LIVE | finale vivo 6 minuti di recupero

Dopo una partita intensa, la Juve Primavera ha battuto il Verona 3-1. La sfida si è conclusa con sei minuti di recupero, e i bianconeri hanno preso il comando nel finale. I tifosi sugli spalti hanno assistito a un match combattuto, con la Juve che ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo. Ora la squadra si prepara per le prossime giornate del campionato 202526.

di Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna ospita il Verona in casa, una gara fondamentale per accorciare la classifica ed avvicinarsi alle posizioni più nobili. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona Primavera 3-1: sintesi e moviola. 95? Huli raccoglie e con calma fa suo il pallone, nessuna fretta 93? Ora prova a crederci il Verona, bianconeri rintanati e costretti a chiudersi nella propria area 89? GOL DEL VERONA- Difesa bianconera sovra pensiero, Peci ne approfitta a mette in rete senza lasciare scampo a Huli: ultimi minuti ancora accesi 86? MONTERO AD UN PASSO DAL POKER- Keutgen crossa a ìl centro per Montero che riempie l’area, stop e tiro secco che Castagnini respinge in bello stile 83? MILIA CRUCIALE- Montero perde un pallone sanguinoso, la ripartenza veneta viene fermata da un intervento in spaccata perfetto di Milia 78? Contarini costretto al cambio, Rizzo entra al suo posto 75? Resta a terra Makiobo, intervento duro nei suoi confronti nemmeno sanzionato 74? Prova nuovamente a spingere il Verona, bianconeri reattivi in fase difensiva 69? Altri 2 cambi per Padoin, Tiozzo e Leone fuori: in campo Keutgen e Repciuc 63? GOL DI DURMISI- Tiozzo lancia splendidamente per il suo attaccante che incrocia alla grande e cala il tris bianconero: doppietta per l’albanese 60 ‘ GOL DELLA JUVE- Elimoghale strappa sulla sinistra, appoggia col mancino verso Tiozzo che si fa trovare pronto e scarica in rete piazzando alla perfezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus Primavera batte Verona 3-0 e si prende i tre punti nella 24ª giornata di campionato.

Pagina 2 | Juventus-Verona: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraJUVENTUS PRIMAVERA: Huli, Montero Benia, Milia, Finocchiaro, Leone, Verde (C), Durmisi, Contarini, Sylla, Vallana, Tiozzo, Borasio. A disposizione: Radu, Rizzo, Keutgen, Lopez, Vallana, Merola, Elimog ... tuttosport.com

Le scelte di Padoin per #JuvePrimavera #Verona Segui qui il live del match x.com

