Juve Verona Primavera 3-0 LIVE | altri cambi per Padoin poco più che 15 minuti al termine

La Juventus Primavera batte Verona 3-0 e si prende i tre punti nella 24ª giornata di campionato. Padoin fa altri cambi in vista della fine, mentre mancano poco più di 15 minuti al termine. La partita si è mossa poco oltre la metà del secondo tempo, con i bianconeri che hanno preso il comando del gioco e trovato la rete decisiva. I tifosi juventini sperano in una conferma dei risultati positivi di questa fase del campionato.

di Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna ospita il Verona in casa, una gara fondamentale per accorciare la classifica ed avvicinarsi alle posizioni più nobili. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona Primavera 3-0: sintesi e moviola. 75? Resta a terra Makiobo, intervento duro nei suoi confronti nemmeno sanzionato 74? Prova nuovamente a spingere il Verona, bianconeri reattivi in fase difensiva 69? Altri 2 cambi per Padoin, Tiozzo e Leone fuori: in campo Keutgen e Repciuc 63? GOL DI DURMISI- Tiozzo lancia splendidamente per il suo attaccante che incrocia alla grande e cala il tris bianconero: doppietta per l'albanese 60 ' GOL DELLA JUVE- Elimoghale strappa sulla sinistra, appoggia col mancino verso Tiozzo che si fa trovare pronto e scarica in rete piazzando alla perfezione.

