Juve-Napoli 1-0 inizia il secondo tempo all’Allianz Stadium LIVE

Al Allianz Stadium, il secondo tempo di Juve-Napoli è iniziato, con la partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Il Napoli, nonostante le difficoltà legate agli infortuni, si presenta con alcune novità di formazione, cercando di ribaltare il risultato di 1-0 a favore dei bianconeri. La sfida prosegue con attenzione e calma, nel rispetto del ritmo e delle strategie di entrambe le squadre.

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juve-Napoli 1-0, inizia il secondo tempo all’Allianz Stadium (LIVE) Juve-Napoli 0-0, inizia il match all’Allianz Stadium (LIVE)Alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, si apre il confronto tra Juventus e Napoli, valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Juve Napoli LIVE 0-0: inizia il big match all’Allianz StadiumAlle ore 20:45, all’Allianz Stadium, prende il via il match tra Juventus e Napoli, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro. Live Juventus-Napoli 1-0, finisce il primo tempo: bianconeri in vantaggio con DavidIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it Juventus-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: proteste per un rigore mancato su HojlundLa diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it CLUB NAPOLI - Il prepartita di Juve Napoli - facebook.com facebook #Juve- #Napoli diretta #SerieA: segui il big match tra #Spalletti e #Conte LIVE x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.