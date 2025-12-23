Il 26 e 27 dicembre, presso l’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, si terrà il concerto di Matt Garrison con il progetto “Bass Stuff”. Un’occasione per ascoltare un artista di rilievo nel panorama jazz, in un ambiente intimo e raffinato. L’evento rappresenta un momento di musica di qualità, ideale per apprezzare le sonorità del basso in un contesto suggestivo durante il periodo natalizio.

Cosa: Il concerto di Matt Garrison con il progetto “Bass Stuff”. Dove e Quando: Alexanderplatz Jazz Club, Roma; 26 e 27 dicembre. Perché: Un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei bassisti più innovativi al mondo, figlio d’arte del leggendario Jimmy Garrison. Il periodo delle festività natalizie a Roma si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica di qualità. Nelle serate di Santo Stefano e di venerdì 27 dicembre, lo storico palco dell’ Alexanderplatz Jazz Club ospiterà una delle figure più carismatiche e tecnicamente dotate del panorama jazzistico contemporaneo: Matt Garrison. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Matt Garrison all’Alexanderplatz: il Natale si accende di Jazz

Leggi anche: Il jazz fuori nicchia dell'Alexanderplatz

Leggi anche: The Art of the Quartet all'Alexanderplatz Jazz Club

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Domani alla Clinica De Marchi di Milano si conclude la prima edizione dell’iniziativa La Forza del Natale - Regali in Corsia. Fortemente voluta da Rebel Legion Italian Base e da 501st Italica Garrison, ha portato ore di spensieratezza nei tre ospedali pediatrici - facebook.com facebook