Questa volta la Fortis gioca a Montemurlo, invece che a casa, a causa delle piogge intense che hanno rovinato il campo del Fantaccini. I giocatori sanno che questa è un’occasione da non perdere, anche se il terreno non sarà al meglio. La squadra punta tutto sulla vittoria per continuare a sognare in grande.

Vincere questa partita in casa che sarà eccezionalmente giocata a Montemurlo, a causa delle pioggia intensa dei giorni scorsi che ha appesantito il manto erboso del Fantaccini. Questo l’obiettivo con cui lo Jolo scenderà in campo alle 18 odierne al Nelli di Oste, sfidando la Fortis Juventus nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di Promozione. E sarà già una sfida che dirà molto sul prosieguo del cammino del sodalizio pratese: gli uomini di coach Luigi Ambrosio sono attualmente secondi nel girone A del torneo con 38 punti, a sei lunghezze dalla capolista Lampo Meridien guidata dall’ex-Viaccia Marco Benesperi, ed un eventuale successo garantirebbe loro una spinta ulteriore verso il sogno non dichiarato gli spareggi-promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jolo, una Fortis occasione. Per sognare ancora di più

Approfondimenti su Jolo Fortis

In questo articolo si analizza la recente promozione di Jolo, evidenziando le qualità della squadra e le sfide affrontate durante la stagione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jolo Fortis

Argomenti discussi: Jolo–Fortis Juventus: il Girone A di Promozione fa tappa al campo Nelli di Oste.

Jolo, il gruppo funziona: Continuare a lavorareE’ stata una gara equilibrata, ci siamo confrontati con una squadra tosta. Avremmo probabilmente meritato qualcosa in più, ma non siamo stati bravi a finalizzare. Siamo andati avanti con Verdi, ... lanazione.it

PROSSIMA PARTITA PROMOZIONE Attenzione a luogo e orario! La partita Jolo Calcio - Fortis Juventus, di domenica 8 febbraio, si giocherà ALLE ORE 18.00 sul campo di MONTEMURLO. Vieni a sostenere i colori Biancoverdi facebook