Promozione Jolo sognare è lecito Qui c’è tanta qualità

In questo articolo si analizza la recente promozione di Jolo, evidenziando le qualità della squadra e le sfide affrontate durante la stagione. Con un focus sulle strategie e le potenzialità, si esplora come il team abbia dimostrato determinazione e capacità di costruire un gioco efficace, nonostante le difficoltà e gli infortuni.

"Ho visto una squadra che prova a giocare, costruita bene e che può togliersi soddisfazioni. Eravamo riusciti ad imbrigliare i nostri avversari per buona parte della gara, poi è emersa la loro fisicità anche a causa di alcuni infortuni occorsi ai nostri giocatori". Ivan Paolacci, allenatore del Casalguidi, ha così descritto lo Jolo che domenica scorsa ha battuto per 1-0 la sua squadra. Una vittoria, la settima in tredici partite sin qui disputate in Promozione, che rilancia le ambizioni degli uomini di Luigi Ambrosio: è vero che la salvezza resta l'obiettivo primario (come confermato più volte dalla dirigenza, a mitigare facili entusiasmi) ma continuando con questo ruolino di marcia sarà presto necessario rivedere gli obiettivi al rialzo.

