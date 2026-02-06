Rossella Michetti, moglie del chitarrista dei Cugini di Campagna, Ivano Michetti, si racconta per la prima volta. In un’intervista semplice, rivela che sono insieme da tanti anni e che lei è sempre stata la sua complice, anche nei momenti più complicati. La coppia preferisce vivere lontano dai riflettori, mantenendo la loro vita privata sotto chiave.

Rossella Michetti è sposata col famoso chitarrista de I Cugini di Campagna, Ivano Michetti. I due restano lontani dalle telecamere e lasciano riservata la loro relazione. Dopo un’apparizione nei lontani anni Settanta, Rossella decide di mostrarsi nel 2021 a Domenica Live da Barbara D’Urso per parlare della riabilitazione di suo marito. Il 22 settembre del 2020 Ivano è stato colpito da un ictus. A raccontarlo è stata la moglie Rossella ospite a Domenica Live, dove afferma che suo marito è stato per ben 15 giorni in coma e ha subito anche un intervento al cuore. La moglie del cantante ha dichiarato: “L’ho trovato al bordo del letto, incosciente ma cosciente, capiva e non capiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rossella, chi è la moglie di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: “È stata ed è la mia complice in tutto”

Approfondimenti su Ivano Michetti

Le mogli di Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono Rossella e Vanessa Perna, rispettivamente.

Durante la trasmissione I Fatti Vostri, Ivano dei Cugini di Campagna si è lasciato prendere dalla rabbia e ha lanciato una scarpa in diretta tv.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ivano Michetti

Argomenti discussi: Come fare la Japanese Cheesecake (che non è una cheesecake) rendendola decente; Gener-Azioni, in scena M(Other) di Rossella Fava; L’arte dell’uncinetto tra passione e talento: la storia e il lavoro di Rossella Alaimo; Vigonza, Rossella Cappotto nominata assessora a Cultura e Disabilità.

Chi è Rossella, moglie di Ivano dei Cugini di Campagna: età, vita privata e la loro storia d’amoreLa vita privata di Ivano Michetti, storico chitarrista dei Cugini di Campagna, è sempre stata avvolta da grande riservatezza. Accanto a lui, da molti ... ilsipontino.net

Rossella, chi è la moglie di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: È stata ed è la mia complice in tuttoRossella Michetti è sposata col famoso chitarrista de I Cugini di Campagna, Ivano Michetti. I due ... msn.com

Ospite de "I Fatti Vostri" Ivano Michetti de I Cugini di Campagna ha avuto un confronto con la signora che dal 2021 occupa un appartamento di sua proprietà. Lui ha provato più volte a invitarla ad andarsene, le aveva offerto anche 2 mila euro, ma lei ha sempr facebook

Scontro a ‘I Fatti Vostri’, Ivano Michetti lancia una scarpa in studio: cosa è successo x.com