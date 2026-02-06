Rossella chi è la moglie di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna | È stata ed è la mia complice in tutto
Rossella Michetti, moglie del chitarrista dei Cugini di Campagna, Ivano Michetti, si racconta per la prima volta. In un’intervista semplice, rivela che sono insieme da tanti anni e che lei è sempre stata la sua complice, anche nei momenti più complicati. La coppia preferisce vivere lontano dai riflettori, mantenendo la loro vita privata sotto chiave.
Rossella Michetti è sposata col famoso chitarrista de I Cugini di Campagna, Ivano Michetti. I due restano lontani dalle telecamere e lasciano riservata la loro relazione. Dopo un’apparizione nei lontani anni Settanta, Rossella decide di mostrarsi nel 2021 a Domenica Live da Barbara D’Urso per parlare della riabilitazione di suo marito. Il 22 settembre del 2020 Ivano è stato colpito da un ictus. A raccontarlo è stata la moglie Rossella ospite a Domenica Live, dove afferma che suo marito è stato per ben 15 giorni in coma e ha subito anche un intervento al cuore. La moglie del cantante ha dichiarato: “L’ho trovato al bordo del letto, incosciente ma cosciente, capiva e non capiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
I Fatti Vostri, Ivano dei Cugini di Campagna lancia una scarpa in diretta tv: “Via da casa mia”
Durante la trasmissione I Fatti Vostri, Ivano dei Cugini di Campagna si è lasciato prendere dalla rabbia e ha lanciato una scarpa in diretta tv.
