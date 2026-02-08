Italia crollo sulla linea ferroviaria | Vigili del Fuoco in azione

Questa mattina, un crollo sulla linea ferroviaria ha messo in allarme i soccorritori. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e cercare eventuali feriti. La pioggia battente e il vento forte hanno complicato le operazioni. Per ora, non ci sono dettagli sui feriti o sulle cause dell’incidente. La linea rimane chiusa in attesa di ulteriori verifiche.

C’era quel rumore continuo della pioggia, il vento che spinge forte e l’idea che, in fondo, fosse “solo” un’altra giornata storta. Poi, all’improvviso, un boato. Un suono secco, diverso da tutto il resto. E in un attimo la normalità si è spezzata: detriti, pietre, il vuoto dove fino a poco prima c’era una protezione. Paura vera. Chi era nei dintorni racconta di aver capito subito che non era un semplice cedimento “da niente”. Perché quando una struttura cede così, senza preavviso, si sente addosso quella sensazione gelida: poteva andare molto peggio. E infatti, mentre si tirava un sospiro di sollievo per l’assenza di feriti, intorno iniziava già il domino dei disagi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla provinciale 25, tra Garniga e Monte Bondone, per liberare un pullman rimasto bloccato.

