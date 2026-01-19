Pullman bloccato sulla Provinciale | vigili del fuoco in azione per sei ore

Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla provinciale 25, tra Garniga e Monte Bondone, per liberare un pullman rimasto bloccato. L'intervento, durato circa sei ore, ha richiesto l’attenzione degli operatori per garantire la sicurezza e ripristinare la circolazione sulla strada.

È stata una nottata impegnativa quella tra il 18 e il 19 gennaio per i vigili del fuoco che, attorno a mezzanotte, sono intervenuti per liberare un pullman rimasto bloccato sulla strada provinciale 25, tra Garniga e Monte Bondone. A bordo c’erano una quarantina di turisti.Secondo le prime.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Incendio di un autocarro sulla provinciale per Lenola, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi, un autocarro è stato interessato da un incendio lungo la strada provinciale per Lenola, nel territorio di Fondi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. L’incidente non ha coinvolto altre persone e le cause sono al momento in fase di accertamento.

