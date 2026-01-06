Chi erano i Re Magi e quanti erano davvero? La leggenda del quarto magio
Chi erano i Re Magi e quanti erano realmente? La tradizione li identifica come tre saggi provenienti da Oriente, portatori di doni simbolici. Tuttavia, le fonti antiche non specificano un numero preciso. La leggenda del quarto magio, spesso ignorata, introduce ulteriori interpretazioni. Questa riflessione invita a comprendere meglio il loro ruolo e le diverse rappresentazioni nel tempo.
Ogni 6 gennaio portiamo in processione tre figure: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, i Re Magi che secondo la tradizione portarono oro, incenso e mirra a Gesù Bambino. Ma questa immagine, così familiare nei nostri presepi, non corrisponde a quello che è scritto nei testi sacri. L’unica fonte cristiana ufficiale che racconta l’episodio è il Vangelo di Matteo, che dedica all’evento appena dodici versetti. Il testo greco originale parla semplicemente di “magoi”, cioè sapienti astrologi arrivati “da oriente” a Gerusalemme. Non viene specificato quanti fossero, come si chiamassero o se fossero sovrani. 🔗 Leggi su Cultweb.it
