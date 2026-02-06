Infortunati Inter quando tornano Barella e Calhanoglu? Le ultime sulle condizioni dei due centrocampisti

La squadra nerazzurra aspetta con ansia il ritorno di Barella e Calhanlu. I due centrocampisti sono in fase di recupero e stanno lavorando sodo per rientrare in campo. Nessuna data ufficiale è ancora stata annunciata, ma si pensa che possano tornare presto, forse già nelle prossime partite. I tifosi sperano di rivederli al più presto in campo, mentre il club monitora attentamente le loro condizioni.

Inter News 24 Infortunati Inter, le condizioni di Barella e Calhanoglu: quando tornano i due centrocampisti nerazzurri? Le ultime. L’ Inter si prepara ad affrontare un periodo cruciale della stagione con una mediana da reinventare. In vista della sfida di domenica alle 18:00 contro il Sassuolo, Cristian Chivu dovrà fare a meno di due pilastri fondamentali: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il regista turco è assente da quasi un mese a causa di un risentimento muscolare al soleo, mentre l’azzurro è alle prese con un affaticamento che gli ha già fatto saltare gli ultimi impegni. Entrambi non verranno rischiati al Mapei Stadium, proseguendo il loro piano di recupero personalizzato ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, quando tornano Barella e Calhanoglu? Le ultime sulle condizioni dei due centrocampisti Approfondimenti su Infortunati Inter Infortunati Inter, migliorano le condizioni di Calhanoglu e Barella: Chivu spera di averli per la sfida contro la Juventus Le condizioni di Calhanoglu e Barella migliorano, e Chivu spera di poterli schierare contro la Juventus. Infortunati Cagliari, come sta Folorunsho? Ecco gli aggiornamenti e le ultime sulle sue condizioni Ecco gli aggiornamenti sulle condizioni di Michael Folorunsho, tra gli infortunati del Cagliari. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Infortunati Inter Argomenti discussi: Sei gli squalificati per un turno in Serie A: ecco chi salterà la 24^ giornata; Inter, coperta corta a centrocampo: quando tornano Barella e Calhanoglu. Dumfries…; Infortunio Barella, l'esito degli esami e il comunicato dell'Inter: quando torna, quante partite salta e chi gioca al suo posto; Inter, Calhanoglu migliora: il rientro con il Sassuolo e poi al top contro la Juventus. Infortuni Inter, quando tornano i due titolarissimi: arriva l’annuncio di Chivu sulla dataImportanti novità per quanto riguarda gli infortuni dei due big in casa Inter. Ieri in conferenza stampa Cristian Chivu ha fatto chiarezza. spaziointer.it Coppa Italia, Inter-Torino: dei quattro infortunati può recuperare solo uno facebook TS - #Inter. la lista degli infortunati cresce: convocati Bovo, Cocchi e Kamate. Il jolly Diouf può trovare spazio x.com

