Inter e Milan un mese al derby | calendari differenze e obiettivi
Nel weekend dell'8 marzo, Milano si prepara al grande classico tra Inter e Milan. La partita potrebbe decidere molto sulla corsa scudetto, o semplicemente confermare le differenze tra le due squadre. I due team arrivano con obiettivi diversi e programmi diversi, e il loro cammino nel mese che li separa dal derby sarà fondamentale per capire quale delle due potrà davvero puntare al titolo.
La prima grande e sostanziale differenza nel cammino a breve-medio termine di Inter e Milan la consegna il piano di lavoro di questa settimana: mentre i nerazzurri sono stati impegnati in Coppa Italia e oggi si esibiranno in campionato, il Diavolo godrà di una vacanza supplementare. I rossoneri sono reduci da tre giorni di libertà consecutivi: giovedì, venerdì e sabato. Un lusso raro, fondamentalmente una primizia in questo periodo dell'anno per una squadra in lotta per lo scudetto. Dipende dal fatto che questo fine settimana per il Milan è libero: il calendario proporrebbe il Como, ma la concomitanza olimpica al Meazza ha fatto slittare la partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
