Un 27enne è sopravvissuto miracolosamente nella notte tra venerdì e sabato a un drammatico incidente avvenuto lungo la SS235, nei pressi dello svincolo con l’autostrada A1, poco fuori Lodi. L’auto del giovane è finita contro la punta metallica del guardrail che delimita l’ingresso di un distributore di carburante: la barriera, priva di protezioni, ha perforato l’abitacolo incastrando il conducente tra le lamiere. Il giovane, ferito, si è salvato la vita. Un miracolo. E le immagini, terribili, dell'incidente stanno a dimostrarlo. L’allarme è scattato intorno all’una. I vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per liberare l’automobilista, utilizzando cesoie e strumenti idraulici per tagliare le parti deformate della vettura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lodi, sopravvive a questo incidente: miracolo sulla SS235