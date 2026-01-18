L’appello del Niguarda | Donate la pelle

L’ospedale Niguarda di Milano fa appello alla generosità della popolazione: sono necessarie più donazioni di pelle per i 13 giovani italiani rimasti gravemente ustionati nell’incendio di Crans-Montana. La tragedia ha lasciato un segno profondo, e il bisogno di tessuto sano rappresenta un passo fondamentale nel percorso di cura e speranza per questi sopravvissuti. La solidarietà può fare la differenza in momenti così delicati.

È ancora viva nel cuore la tragedia di Crans-Montana con le sue 40 giovani vite bruciate dall'incendio e intossicate dai fumi tossici, ma sono ancora più vive e urticanti le gravi ustioni sui corpi dei 13 ragazzi italiani sopravvissuti, tutti ricoverati all'ospedale milanese Niguarda, nosocomio dal quale è partito un appello alla popolazione: «Servono più donazioni di pelle». In una sola settimana infatti, sono stati utilizzati oltre 15mila centimetri quadrati di pelle, una quantità enorme prelevata dalla Banca di Tessuti dello stesso ospedale, tutta cute di donatori umani deceduti e conservata e criocongelata a -80°.

