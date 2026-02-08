Imperia | polemiche sul dibattito mafia e scuola il M5S accusa il sindaco Scajola di pressioni su un docente

La polemica tra il Movimento 5 Stelle di Ventimiglia e il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, si infiamma ancora. Il motivo sono le accuse di pressioni rivolte dal primo cittadino a un docente, il professor Rocco Sciarrone, coinvolto in un dibattito su mafia e scuola. La vicenda ha scatenato reazioni forti e alimenta un clima di tensione nella città ligure.

Imperia è al centro di un acceso dibattito politico e civile dopo le forti critiche mosse dal Movimento 5 Stelle di Ventimiglia al sindaco Claudio Scajola, in seguito alle sue reazioni nei confronti del professor Rocco Sciarrone. Il punto focale della controversia risiede nell’intervento del docente presso il liceo Vieusseux, dedicato all’analisi delle infiltrazioni mafiose nel Ponente ligure, e nelle successive dichiarazioni del primo cittadino che hanno sollevato preoccupazioni sulla libertà di ricerca e di insegnamento. L’episodio, avvenuto giovedì 8 febbraio 2026, ha rapidamente assunto una dimensione nazionale, riaccendendo il dibattito sulla presenza della criminalità organizzata nel territorio imperiese e sulla necessità di affrontarla con trasparenza e coraggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

