Giocava a tennis durante il blackout polemiche sul sindaco di Berlino

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, è al centro di polemiche dopo essere stato visto giocare a tennis poche ore dopo il blackout che ha colpito il quartiere sud-ovest della città. L'episodio ha suscitato discussioni sulla gestione della crisi e sull'atteggiamento delle autorità in momenti di emergenza. La vicenda resta al centro dell'attenzione pubblica, sollevando interrogativi sulla responsabilità e le priorità del leader locale.

Finisce nell'occhio del ciclone il borgomastro di Berlino, Kai Wegner, scoperto a giocare a tennis poche ore dopo l'inizio del blackout che ha messo in ginocchio la parte sud-ovest della capitale tedesca. Ancor più grave, tuttavia, è il fatto che in un premo momento Wegner abbia mentito, affermando di essere rimasto tutto il giorno al telefono per seguire l'evolversi della situazione. Mentre è stato poi accertato che dalle 13.00 alle 14.00 di sabato il Borgomastro avrebbe giocato a tennis con la sua compagna, che è anche parte del governo della città-Stato, la senatrice responsabile per l'educazione Katharina Guenther-Wuensch, della Cdu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Giocava a tennis durante il blackout", polemiche sul sindaco di Berlino Leggi anche: Blackout a Berlino, si indaga per terrorismo. Fari puntati su Vulkan, gruppo di estrema sinistra Leggi anche: Blackout a Berlino, incendio ai cavi elettrici paralizza parte della città Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Controversia a Berlino: il sindaco gioca a tennis mentre la città affronta il blackout. "Giocava a tennis durante il blackout", polemiche sul sindaco di Berlino - Finisce nell'occhio del ciclone il borgomastro di Berlino, Kai Wegner, scoperto a giocare a tennis poche ore dopo l'inizio del blackout che ha messo in ginocchio la parte sud- msn.com

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Chiugiana, dove un uomo di 61 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre giocava a tennis. L’uomo si è accasciato in campo durante una partita di singolare all’interno di un circolo sportivo. Immedi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.