Il Vescovo Tomasi tra gli ammalati e i volontari che lavorano nell’ombra

Il vescovo Michele Tomasi si è recato tra gli ammalati e i volontari di Treviso. Ha passato la giornata ascoltando e parlando con chi lavora nell’ombra, cercando di portare un sorriso e un sostegno. Il suo gesto vuole rafforzare il legame tra chiesa, ospedali e volontariato, e mostrare che nessuno deve sentirsi solo di fronte alla malattia.

Il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ha dedicato una giornata all’ascolto e alla vicinanza a malati e volontari, in un gesto che sottolinea l’importanza della sinergia tra istituzioni sanitarie e associazionismo per contrastare l’isolamento causato dalla malattia. L’incontro, svoltosi sabato 7 febbraio presso il Centro Servizi “Villa delle Magnolie” a Monastier di Treviso, rientra nelle celebrazioni per la XXXIV Giornata Internazionale del Malato, prevista per l’11 febbraio, e rappresenta una nuova declinazione di questa ricorrenza, spostando l’attenzione dalla tradizionale celebrazione liturgica all’esperienza diretta e all’ascolto delle fragilità presenti sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Treviso Vescovo Il medico e quegli Amori nell’ombra. Storie tra Medioevo e Novecento L’Eclissi di sole in Spagna: viaggio nell’ombra totale tra Madrid e il Cantabrico Questa mattina in Spagna molti si sono fermati a guardare il cielo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Treviso Vescovo Argomenti discussi: Il Vescovo è tornato dall’Ecuador. Negli ultimi giorni, il miracolo economico tra le Ande; Vite consacrate all'attesa, per cogliere la presenza di Dio nella storia: nella festa della Presentazione di Gesù al tempio, le parole del Vescovo ai religiosi e alle religiose; Messa con il Vescovo, incontri , un messaggio del Rettor maggiore: San Donà in festa con don Bosco. Il Vescovo Tomasi tra gli ammalati e i volontari che lavorano nell'ombraA Monastier si è svolto l'evento, organizzato alla pastorale della salute, nell'ambito delle celebrazioni per la XXXIV Giornata Internazionale del Malato prevista per l'11 febbraio ... trevisotoday.it Chiuso l'anno giubilare, il vescovo Tomasi: «Grazie a coloro che si sono lasciati provocare dalla speranza senza cedere alla tentazione della rassegnazione»TREVISO - «Ora chiudiamo l’esperienza dell’anno giubilare. Doveva durare un anno, e questo tempo è passato. Ma il Signore ha sparso abbondantemente semi di speranza. La speranza sta germogliando: ... ilgazzettino.it Tradizionale incontro delle consacrate e dei consacrati della diocesi con il vescovo questa mattina in seminario, a pochi giorni dalla festa della Candelora. Un momento di preghiera e di riflessione, con un intervento di mons. Tomasi sul documento finale del C facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.